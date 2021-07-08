منظمة التعاون الإسلامى.. الصوت الجماعى للعالم الإسلامى

إيمان حنا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة ، مؤكدا أن منظومة التعاون الإسلامي تمثل ساحة مهمة ورئيسية لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي، كما شهد الرئيس السيسى إطلاق عمل منظمة تنمية المرأة بمقرها الدائم في مصر، وهى أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية المرأة.

نستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن منظمة التعاون الإسلامي

ـ تضم كل الدول الإسلامية وأنها تهدف ل "حماية المصالح الحيوية للمسلمين..

ـ تأسست المنظمة في الرباط في 25 سبتمبر 1969، وعقد أول اجتماع بين زعماء دول العالم الإسلامي لطرح وقتها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين المتمثلة في القدس وقبة الصخرة.

ـ عقدت حتى الآن 21 قمة إسلامية للمنظمة.

ـ اختيرت جدة مقرا مؤقتا للمنظمة، بانتظار تحرير القدس، حيث سيكون المقر الدائم.

ـ تضم في عضويتها 57دولة هي دول ذات غالبية مسلمة من منطقة الوطن العربي وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية والبلقان (البوسنة وألبانيا).

ـ عقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية جلسته الثالثة، في فبراير 1972، وتم وقتها تبنى دستور المنظمة، الذي يفترض به تقوية التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في الحقول الاجتماعية والعلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

ـ للمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة.

ـ تضم المنظمة لجان القدس، ويرأسها ملك المملكة المغربية. مقرها الرباط، المملكة المغربية للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)، ويرأسها رئيس جمهورية السنغال، ومقرها في داكار، السنغال، و اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتقني (كومستيك)، ويرأسها رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.

أما بالنسبة للمؤسسات والأجهزة المنشأة في إطار منظمة التعاون الإسلامي بموجب قرار من مؤتمر القمة أو التعاون الإسلامي لوزراء الخارجية، فتشمل البنك الإسلامي للتنمية، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، منظمة إذاعات الدول الإسلامية (إسبو).