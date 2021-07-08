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مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يوضح أحكام الأضحية وآداب المضحِّى

الخميس، 08 يوليه 2021 04:00 ص
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يوضح أحكام الأضحية وآداب المضحِّى أضاح - أرشيفية
كتب لؤى على

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الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، التي نتذكر من خلالها معاني الإيثار، وشكر الله تعالى على نعمائه، والتوسعة على الأهل والأولاد، وإدخال السرور على الأصدقاء والفقراء، وكذلك طاعة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى؛ فالأضحية استجابة لأمر الله تعالى، فينبغي للمسلم أن يهتم بأمر الأضحية، ويعظِّمَ شأنها، ويجتهدَ في المحافظة عليها، وأوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بعضَ أحكام الأضحية وآداب المضحِّي منها:
 

شروط المضحى:

  • شرط صاحبِ الأضحية أن يكون مسلمـًا.
  • أن تكون هناك نية للتضحية؛ وذلك لتفترق هذه القربة عن غيرها.
  • أن تكون الأضحية ملكـًا له.
 

الشروط التي يجب توافرها فى الذابح:

  • أن يكون مسلمًا أو كتابيًا.
  • أن يكون عاقلًا.
  • ألَّا يذبح لغير اسم الله تعالى.
  • ألا يكون مُحْرِمًا إذا ذبح صيد البر.

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