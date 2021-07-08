مجلس الوزراء الليبى يغلق المنافذ البرية والجوية مع تونس أسبوعا بسبب كورونا

كتب : أحمد جمعة

قال المتحدث الرسمى باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، إن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرر خلال اجتماعه الرابع للعام الجاري الذي عقد، اليوم الخميس، إغلاق الحدود مع تونس لمدة أسبوع، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والنسخة المتحوة "دلتا" وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار النظام الصحي في البلاد.

وأوضح حمودة، في مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء الليبى قرر غلق المنافذ البرية والجوية ابتداء من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ولمدة أسبوع كامل، منوها إلى أن الدولة الليبية ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في تونس جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد.

كما أكد حمودة أن مجلس الوزراء الليبى قرر أيضا إيقاف الدراسة في الجامعات والكليات إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.