اليوم السابع
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لبيك اللهم لبيك.. الإفتاء تستطلع هلال ذى الحجة مساء غدٍ الجمعة

الخميس، 08 يوليه 2021 01:17 م
لبيك اللهم لبيك.. الإفتاء تستطلع هلال ذى الحجة مساء غدٍ الجمعة المسجد الحرام - صورة أرشيفية
كتب لؤى على

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تستطلع دار الافتاء المصرية مساء غد الجمعة هلال شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.
 
وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.
 
ومن المنتظر أن تدعو المحكمة العليا فى السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء غدا الجمعة، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.
 
وفي العادة يصدر بيان للمحكمة العليا: "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة  وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".

هلال ذى الحجة

دار الافتاء

استطلاع هلال ذى الحجة

وقفة عرفات

عيد الاضحى 2021

اول ايام عيد الاضحى

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