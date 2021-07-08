اليوم السابع
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دوى صافرات إنذار بسفارة أمريكا ببغداد.. ومنظومة الدفاع الجوى تتصدى لهجمات

الخميس، 08 يوليه 2021 01:57 ص
دوى صافرات إنذار بسفارة أمريكا ببغداد.. ومنظومة الدفاع الجوى تتصدى لهجمات السفارة الأمريكية في بغداد - صورة أرشيفية
كتب إسلام حشاد

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، بدوي صافرات الإنذار بالسفارة الأمريكية في بغداد، وأن منظومة الدفاع الجوي بسفارة الولايات المتحدة في العاصمة العراقية تصدت لهجمات، كما أوضحت وسائل إعلام عراقية أنه جرى سماع دوي انفجارات في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وفى وقت سابق، كانت أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الثلاثاء، إحباط محاولة لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد.
 
وذكرت خلية الإعلام في بيان لها، حسبما نقلت قناة السومرية نيوز العراقية، أن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد، ومن خلال عملية أمنية واسعة وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن القيادة ومفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية واستخبارات مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني، تمكنت من إحباط محاولة لتنظيم داعش الإرهابي لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية".
 
وأضافت أن "العملية جاءت بعد رصد مجموعة مكونة من 3 إرهابيين بواسطة الكاميرات، وتم التعامل معهم حيث شرعت قوة أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية لإلقاء القبض عليهم".

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