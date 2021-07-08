"دول أستانا" تؤكد التزامها بسيادة سوريا وتتعهد بمكافحة الإرهاب

دمشق (أ ش أ)

أكد البيان الختامى للاجتماع الدولى الـ 16 بصيغة أستانا المنعقد فى العاصمة الكازاخية نورسلطان، مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب فى سوريا حتى القضاء عليه بشكل نهائى، ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأشار البيان - وفقا لوكالة الأنباء السورية اليوم الخميس، إلى أن الدول الضامنة تجدد التزامها القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، رافضاً جميع المحاولات الرامية لإيجاد وقائع جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، ونهب عائدات النفط التي ينبغي أن تكون ملكاً لسوريا.

وأدان البيان، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمطالبة بوقفها.

وشدد على التزام الدول الضامنة بدفع العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون وتيسرها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

كما رفض البيان الختامي أي تدخل خارجي وأي جداول زمنية مصطنعة على لجنة مناقشة الدستور في جنيف وضرورة دعمها من أجل ضمان عملها بشكل مستدام وفعال.