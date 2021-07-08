جهاز حدائق أكتوبر: زراعة 15 ألف شجرة مثمرة فى شوارع المدينة

كتب أحمد حسن

نجح جهاز مدينة حدائق أكتوبر، خلال 4 شهور فى زراعة ما يقرب من 15 ألف شجرة مثمرة فى عدد من شوارع المدينة، وتعد أول مدينة من مدن الجيل الرابع تزرع شجر مثمر فى الشوارع الرئيسية.

وأكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم الانتهاء من زراعة نحو ١٥ ألف شجرة مثمرة فى عدد من المناطق داخل المدينة .

وأضاف المهندس محمد مصطفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أبرز المناطق التى تم الانتهاء من تشجير الشوارع بها هي " 1185 وابني بيتك 7 ، والمخابرات، وابنى بيتك 4، والنايل سات، وطريق زويل".

وأشار إلى أن الجهاز مستمر فى خطة التشجير ، لحين الانتهاء من تشجير كامل شوارع وأحياء المدينة بالكامل .

كان المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، قد أكد فى تصريح سابق ل" اليوم السابع" أنه الجهاز خصص ما يزيد عن ٧٠٠ مليون جنيه ، لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق داخل المدينة، بالإضافة الي تخصيص ما يقرب من ٥٠ مليون جنيه لاعادة وتأهيل ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة .

وأضاف ، أنه سيتم تنفيذ مشروعات طرق فى عدة مناطق منها " منطقة ال ١٠٤ عمارة ، وابني بيتك ٧ ، و٦٤٥ عمارة ، ومنطقة ٢٦٢ عمارة ، ومنطقة سكن مصر، ومشروع دار مصر ، و١١٨٥ عمارة ، و١٣٠ فدان، ومنطقة اسكان الأراضى كميزة وأكثر تميزا .

وأشار إلى ان خطة الجهاز تقدر بنحو 3 مليار و٢٥٠ مليون جنيه ، خلال العام المالي ٢٠٢١ ، وتتضمن تنفيذ مشروعات طرق وكهرباء واسكان ولاند سكيب وخلافة.