اليوم السابع
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الخميس، 08 يوليه 2021 10:22 ص
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توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط الربع الثالث 2021 لـ98.2 مليون برميل يوميا

الخميس، 08 يوليه 2021 08:00 ص
توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط الربع الثالث 2021 لـ98.2 مليون برميل يوميا نفط - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الطلب العالمى على النفط خلال الربع الثاني من عام 2021 ليصل إلى نحو 95.3 مليون برميل يوميل، أى بنسبة زيادة تبلغ 2.5 % مقارنة بمستويات الربع السابق وذلك وفقا للتقرير الشهري للتطورات البترولية بالأسواق العالمية.
 
وارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنسبة 4.1 % ليصل إلى نحو 44.5 مليون برميل يوميا، كما ارتفع طلب باقى دول العالم بنسبة 1.1 % ليصل إلى نحو 50.7 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للتقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط خلال الشهر الجارى.
 
ويتوقع ارتفاع الطلب العالمى على النفط خلال الربع الثالث من عام 2021 ليصل إلى نحو 98.2 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى نحو 45.5 مليون برميل يوميا، كما يتوقع ارتفاع طلب باقى دول العالم إلى نحو 52.7 مليون برميل يوميا.

النفط

نفط

الطلب العالمي علي النفط

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