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تمديد الطوارئ الصحية فى المغرب حتى 10 أغسطس المقبل لمواجهة تفشى كورونا

الخميس، 08 يوليه 2021 07:02 م
تمديد الطوارئ الصحية فى المغرب حتى 10 أغسطس المقبل لمواجهة تفشى كورونا كورونا - أرشيفية
كتب إسلام حشاد

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قررت المغرب تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية فى عموم البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا من 10 يوليو حتى 10 أغسطس القادم، حسبما أفادت سكاى نيوز فى خبر عاجل.

 

وفى وقت سابق، ترأس عاهل المغرب الملك محمد السادس، حفل إطلاق وتوقيع اتفاقية لمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ولقاحات أخرى بالمغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 500 مليون دولار.


ويهدف المشروع إلى إطلاق قدرة أولية على المدى القريب لإنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 شهريا، قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط. 


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