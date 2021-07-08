تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 8-7-2021 استقرارا لمعظم الأصناف بسوق العبور للجملة، مع ضعف في الإقبال نظرا لاقتراب موسم عيد الأضحى.

وسجل البورى "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها ، وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البلطي مزارع 1 حيث سجل الكيلو 20 - 22 جنيها ، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.

وكان المهندس ابراهيم العربي قد تلقى التقرير الشهري لمراقبة متغيرات الأسواق والذي يصدره الاتحاد بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لمراقبة متغيرات الأسواق المحلية من حيث الأسعار والتوافر الكمي والجغرافي للسلع الاستهلاكية ، وأكد التقرير علي استقرار أسعار معظم انواع الأسماك علي أساس شهري