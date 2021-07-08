بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات لرؤساء شركات قطاع البترول ونائبة وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة الشغل بعض المواقع الشاغرة.
وشملت الحركة التالى أسمائهم:
المهندس / محمد حسن حافظ أحمد قنديل - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعى .
المهندس محمد فتحي حسن عمر - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن ( تاون جاس ) .
المهندس حاتم محمد عبدالغني حماد - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس لمهمات السلامة المهنية .
المهندس أيمن جمال محيى رشدى - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول ( ميدتاب ) .
المهندس / حازم محمود لطفى محمد - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ميدور للكهرباء ( ميداليك ) .
المهندس نبيل عبدالصادق عبدالعليم جمعه - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسلام بالإضافة إلي عمله الأصلي .
المهندس حازم حافظ حسنين عيد - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة الوسطانى للبترول .
المهندس محمود أنور عبدالحكيم عبداللطيف - خبير بمستوى نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو ) وإعارته للعمل بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) .
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