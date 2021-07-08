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انتخاب النائب المستقل إبراهيم بوغالى رئيسا للبرلمان الجزائرى الجديد

الخميس، 08 يوليه 2021 08:34 م
انتخاب النائب المستقل إبراهيم بوغالى رئيسا للبرلمان الجزائرى الجديد البرلمان الجزائري
كتب إسلام حشاد

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انتخب النائب المستقل إبراهيم بوغالي رئيسا للبرلمان الجزائري الجديد، وذلك حسبما أفادت العديد من وسائل الإعلام.

وكان أكد أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري عزمه على المضي قدما في بناء الجزائر الجديدة مع مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي دون التخلي عن المكتسبات التي تحققت في مختلف القطاعات.

وقال بن عبد الرحمن - في رسالته اليوم للشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب - "أود بهذه المناسبة الوطنية، أن أجدد التأكيد على أن إرادة قوية وصادقة تحدونا للمضي قدما نحو بناء الجزائر الجديدة وتنفيذ البرنامج التنموي والنهضوي الطموح الذي تبناه الرئيس عبد المجيد تبون".

وأكد بن عبد الرحمن كذلك عزمه مواصلة سياسة الاصلاح الاقتصادي دون التخلي عن المكتسبات المحققة في شتى المجالات، وقال إن "الظرف العام الذي تعيشه بلادنا وما يفرضه من تحديات في ضوء الأزمة الصحية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، يفرض علينا رص صفوفنا والعمل كرجل واحد لتحقيق الاقلاع الاقتصادي الذي نصبو إليه".

وشدد على أن الجزائر تحتاج إلى كل أبنائها وبناتها المخلصين لإتمام هذا المسار الوطني الذي يتطلع إليه كل الجزائريين، وقال إن "هذه المحطة المفصلية من تاريخ وطننا العزيز تجعلنا نقف وقفة إجلال وإكبار لكل من صنعوا هذا المجد الوطني من الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار الذين افتكوا استقلالنا واستعادوا السيادة الوطنية من أيادي قوى الاستعمار".


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