اليوم السابع
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الخميس، 08 يوليه 2021 03:47 م
أكرم القصاص
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العراق يعلن استهداف المنطقة الخضراء فى بغداد بـ 3 صواريخ كاتيوشا

الخميس، 08 يوليه 2021 08:57 ص
العراق يعلن استهداف المنطقة الخضراء فى بغداد بـ 3 صواريخ كاتيوشا الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الخميس، استهداف المنطقة الخضراء فى العاصمة بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وذكرت الخلية في بيان نقلته "السومرية نيوز"، أن مجموعة خارجة عن القانون قامت باستهداف المنطقة الخضراء فى بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا".

وأضافت، ان "الصاروخ الأول سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطنى، والثانى فى ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ اخر قرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني، مما ادى الى أضرار لحقت المواطنين".

واشارت الخلية الى، ان "هذه الأعمال ستواجه بقوة من قبل الأجهزة الأمنية والتي ستتابع استخبارياً وميدانياً من قام بهذه الأعمال التي تعرض حياة المواطنين للخطر وكذلك استهداف البعثات الدبلوماسية الأجنبية".

وفي وقت سابق، صباح الخميس، انطلقت صافرات الإنذار من السفارة الأمريكية في بغداد وجرى تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية للرد على هجوم صاروخي حاول استهداف محيط السفارة.

 


العراق

بغداد

صواريخ كاتيوشا

اخبار العراق

المنطقه الخضراء فى العراق

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