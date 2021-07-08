اليوم السابع
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الخميس، 08 يوليه 2021 09:35 م
أكرم القصاص
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العراق والتحالف الدولى يبحثان آخر تطورات الأوضاع الأمنية فى بغداد

الخميس، 08 يوليه 2021 06:00 م
العراق والتحالف الدولى يبحثان آخر تطورات الأوضاع الأمنية فى بغداد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
أ ش أ

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بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال لقائه اليوم الخميس، مع نائب القائد العام للتحالف الدولي الجنرال بيل ريجارد، آخر تطورات الأوضاع الأمنية في العراق.
 
وأفاد المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ بأن المستشار قاسم الأعرجي أستقبل نائب القائد العام للتحالف الدولي الجنرال بيل ريجارد وبحثا تطورات الأوضاع الأمنية في العراق، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
 
ويأتي اللقاء في الوقت الذي أكد فيه التحالف الدولي في العراق، أن كل هجوم ضد الحكومة العراقية وحكومة كردستان، يقوض سلطة المؤسسات وسيادة القانون.
 
وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم، بإطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية، مشيرا الى أن صاروخا حاول استهداف محيط السفارة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
 

العراق

قاسم الأعرجى

التحالف الدولى

الحكومة العراقية

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