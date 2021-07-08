العراق: اعتقال إرهابى فى بغداد وإحباط تسلل لداعش قرب مطار بصلاح الدين

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، أن الشرطة الاتحادية تمكنت من اعتقال إرهابي في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد، وهو مطلوب إلى محكمة تحقيق شرق الأنبار المختصة بقضايا الإرهاب.

وأضافت القيادة أن الشرطة الاتحادية تمكنت أيضًا من ضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة معدة لاستهداف المواطنين الأبرياء والبنى التحتية ضمن مناطق جنوب بغداد، وهي عبارة عن 4 عبوات ناسفة محلية الصنع مختلفة الأحجام والأشكال، وعلب بلاستيك مملوءة بمواد شديدة الانفجار، وحشوة مدفعية، وأسلاك وقداحات تفجير، وهي من مخلفات عصابات تنظيم داعش الإرهابي.

وفي صلاح الدين، تمكنت القوات العراقية من إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم داعش غرب طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وذكر الحشد الشعبي أن "قوة من استخبارات وأمن اللواء 52 في الحشد الشعبي أحبطت، عملية تسلل لداعش قرب مطار حليوة غرب قضاء طوز خورماتو في صلاح الدين".

وأضافت أن العملية تمت عقب رصد تحركات لعناصر من تنظيم داعش في المنطقة المذكورة؛ حيث توجهت لهم القوة وأجبرتهم على التراجع للمنطقة التي جاؤوا منها.