الجيش اليمنى يأسر قياديين حوثيين فى محافظة البيضاء

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أعلنت المقاومة الشعبية المدعومة بألوية العمالقة بالجيش اليمني، اليوم الخميس، أسر اثنين من قيادات جماعة الحوثي، وقتل العشرات منهم في المحافظة البيضاء.

وأوضح المركز الإعلامي للمقاومة، وفقًا لقناة (اليمن الفضائية)، أنه تم أسر اثنين من قادات الحوثي وهم حمزة علي يحيى الشرفي وهشام محمد حسن الأشول، خلال صد هجوم عكسي لجماعة الحوثي في جبهة الحازمية جنوب شرقي المحافظة.

وأضاف أن جماعة الحوثى شنت عدة هجمات واستمرت الاشتباكات في محاولة لإحراز أي تقدم لرفع معنويات مقاتليها المحبطين بسبب الانكسارات التي تلقتها في البيضاء الحازمية وأل حميقان، مؤكدًا أنه تم صدهم وإفشال كافة الهجمات التي شنتها.