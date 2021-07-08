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الجيش الليبى لسكاى نيوز: الإرهابيون يحاولون تجميع شتاتهم لشن هجمات بدعم الإخوان

الخميس، 08 يوليه 2021 09:22 م
الجيش الليبى لسكاى نيوز: الإرهابيون يحاولون تجميع شتاتهم لشن هجمات بدعم الإخوان الجيش الليبى -أرشيفية
كتب إسلام حشاد

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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، فى تصريحات لسكاي نيوز عربية: "نتعامل مع الجماعات الإرهابية عبر الضربات الجوية والعمليات البرية، ونجحنا في صد الهجوم الذى شنته جماعات إرهابية قرب الجفرة"، مضيفا: "التنظيمات الإرهابية تحاول تجميع شتاتها في ليبيا لشن هجمات بدعم من تنظيم الإخوان".

 

فى سياق آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، تعليق الدراسة مؤقتا بالجامعات الليبية إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، مطالبة جميع العاملين فى القطاع بضرورة اتباع متطلبات السلامة فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا.

 

وقالت الوزارة الليبية، إن هذا الإجراء يأتي حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد ملاحظة ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «بشكل كبير في كل مناطق ليبيا» من خلال النشرة اليومية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن الجائحة.

 

وأكدت وزارة التعليم العالي في الحكومة الليبية أنها تتابع بقلق التقارير الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة بشأن الوضع الوبائي في البلاد، منوها إلى أن قرار إيقاف الدراسة موقتا إلى ما بعد عيد الأضحى سيصدر من الوزير، مساء اليوم.


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