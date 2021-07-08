اليوم السابع
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الجيش الصومالى يشن عمليات عسكرية لتصفية فلول عناصر حركة الشباب

الخميس، 08 يوليه 2021 10:36 ص
الجيش الصومالى يشن عمليات عسكرية لتصفية فلول عناصر حركة الشباب الجيش الصومالى ـ صورة أرشيفية
مقديشو (أ ش أ)

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قال وزير الإعلام بولاية غلمدغ الصومالية أحمد شيرى فلاجلى، إن الجيش الوطنى يجرى عمليات عسكرية لتصفية فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من محافظتى مدغ وغلغدود.
 
وأوضح فلاجلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية أسفرت عن إعتقال عناصر من مليشيات الشباب المتطرفة يجري التحقيق معهم حالياً،مضيفاً أن العمليات سيتم تنفيذها بشكل مستمر.
 
ونفى وزير الإعلام لولاية غلمدغ صحة الأنباء التي تم تدوالها مؤخراً حول سيطرة مليشيات الشباب على مدينة بعادوين، مؤكداً أن الجيش الوطني وقوات الدراويش للولاية يسيطرون بشكل كامل على المدينة التي تشهد وضعاً مستقراً.
 
ويأتي تنفيذ العمليات العسكرية في الوقت الذي تستعد فيه إدارة ولاية غلمدغ لإجراء إنتخابات مجلسي الشيوخ والشعب للبرلمان الفيدرالي.

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