اليوم السابع
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الخميس، 08 يوليه 2021 11:05 م
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التمثيل التجارى ينظم لقاءات مكثفة بين الشركات المصرية والسنغالية

الخميس، 08 يوليه 2021 09:09 م
التمثيل التجارى ينظم لقاءات مكثفة بين الشركات المصرية والسنغالية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال اللقاءات
كتب إسلام سعيد

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نظم التمثيل التجاري، سلسلة لقاءات مكثفة بين ممثلى الشركات المصرية والسنغالية فى قطاعات مواد البناء والإنشاءات والأدوية والصناعات الكمياوية والهندسية والغذائية والملابس الجاهزة. 
 
جاء ذلك فى إطار فعاليات البعثة التجارية المصرية لدولة السنغال والتى تترأسها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا.
 
ونظم جهاز التمثيل التمثيل التجارى بالتعاون مع مجموعة التجارى وفا بنك سلسلة لقاءات بين الشركات المصرية ونظيرتها السنغالية تصل إلى حوالى 250 لقاء، استهدفت استعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلةـ وذلك فى قطاعات مواد البناء والإنشاءات والأدوية والصناعات الكمياوية والهندسية فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة والغذائية.
 
 
 
 

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