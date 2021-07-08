التعليم تجهز 770 استراحة لمراقبى امتحانات الثانوية العامة فى المحافظات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تجهيز 770 استراحة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية، وفرشها وتزويدها بكافة وسائل المعيشة، وتم التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير الاستراحات الملاحظين بصفة مستمرة وتوفير المطهرات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، حيث تستمر الامتحانات حتى 2 أغسطس المقبل.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.