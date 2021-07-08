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التعليم العالى: فوز مصر بعضوية مجلس إدارة الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF

الخميس، 08 يوليه 2021 03:10 م
التعليم العالى: فوز مصر بعضوية مجلس إدارة الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة لحصول مصر على عضوية مجلس إدارة الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF بترشيح من الوزارة، في التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الذى أقره أمس المجلس الدائم للفرانكوفونية، مثمنًا الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية، والتي تمثل مصر في منظمة الفرانكوفونية، لضمان الحصول على مقعد في مجلس الإدارة في تشكيله الجديد.
 
ويأتي هذا التمثيل كتتويج لجهود التعاون التى بدأتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية إطارية بين الوكالة والوزارة في شهر مايو الماضى، تلاها توقيع اتفاقية إنشاء مقر للوكالة بجامعة القاهرة كمكتب وطني للوكالة؛ لتقديم كافة أشكال الدعم لجميع الجامعات المصرية، وإتاحة المشاركة والاستفادة من المشروعات التي تقدمها الوكالة لدعم التعليم العالي. 
 
ويعد تمثيل مصر فى مجلس إدارة الوكالة الجامعية الفرانكوفونية هو الأول منذ إنشاء الوكالة عام 1961.
 
جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد رشحت لمقعد مصر في مجلس إدارة الوكالة الدكتور محمود سالم الأستاذ بكلية طب قصر العيني والمستشار الطبي السابق لمصر في فرنسا وعضو مجلس إدارة الجمعية الطبية المصرية الفرنسية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الجامعية للفرانكوفونية أنشئت عام 1961، وتعد أولى المنظمات الجامعية فى العالم، حيث تضم أكثر من 1000 مؤسسة عضوًا في 118 دولة، وتعتبر منذ عام 1989 المؤسسة الرئيسية المباشرة للقمة الفرانكوفونية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل مهمتها في تعزيز ودعم ظهور مهارات جديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة للمجتمعات من خلال دعم نوعية وتنوع نماذج التدريب والبحث والحوكمة.
 
 

التعليم العالى

الوكالة الجامعية للفرانكوفونية

خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالى

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