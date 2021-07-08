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البابا تواضروس الثانى يستقبل سفراء مصر فى المجر والدومينكان

الخميس، 08 يوليه 2021 03:10 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل سفراء مصر فى المجر والدومينكان البابا تواضروس الثانى
‏كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، السفير محمد الشناوى سفير مصر الجديد فى دولة المجر، حيث يأتى هذا اللقاء بهدف التعارف قبل سفر السفير لتسلم عمله فى سفارة العاصمة المجرية بودابست.
 
سفير مصر الجديد فى المجر
سفير مصر الجديد فى المجر

و‏استقبل قداسته أيضا فى المقر البابوي دكتور مانويل موراليس سفير جمهورية الدومينيكان الجديد بالقاهرة، حيث تأتى زيارة السفير الدومينيكانى لقداسة البابا،  بهدف التعارف، بعد أن تسلم منصبه سفيرًا لبلاده في مصر في شهر ديسمبر من العام الماضى.

جدير بالذكر أن قداسته استقبل صباح اليوم أيضا، نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، حيث عرض على قداسته بعض الأمور الرعوية من بينها موضوع إنشاء كنيسة جديدة فى القطاع الرعوى الذى يشرف عليه.

سفير الدومينكان
سفير الدومينكان

 


البابا تواضروس الثانى

سفير المجر

سفير الدومينكان

سفير مصر بالمجر

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