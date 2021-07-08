أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن يسجل 130-160 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

فى الوقت الذى أعلنت وزارة التموين عن طرح لحوم أضاحى ولحوم مبردة بمنافذ والمجمعات الاستهلاكية المختلفة استعدادا لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 8-7-2021 استقرارا فى الأسواق.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

كما استقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوى والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها.

وكانت شعبة القصابين أعلنت فى وقت سابق عن الاستعدادات الخاصة بموسم عيد الأضحى، مؤكدة على زيادة المعروض وارتفاع 5 جنيهات فى سعر الكيلو للحوم القائمة عن العام الماضى.