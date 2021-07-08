أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 8-7-2021

كتب إسلام سعيد

ننشر تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بعد أن شهدت ارتفاعا محدوداً بقيمة جنيهين فقط، ليصعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الي مستويات 788 جنيها للجرام، وسط تذبذب أسعار المعدن عالمياً وسط ترقب بشأن تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.



أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل 675 جنيها.

عيار 21 سجل 788 جنيها.

عيار 24 سجل 900.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

اونصة الذهب 1808 دولارات.

عالمياً نجحت أسعار الذهب في تعديل مسارها لتحقق مكاسب مع تراجع الدولار ومواصلة عوائد السندات مسارها الهبوطي، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية للمستثمرين.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.1%، وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.12 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.9% إلى 1075.30 دولار، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 2827.80 دولار.