أخبار مصر.. الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية الجديدة تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن افتتاح المؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التى تتسع للجميع دون تمييز أو تفرقة، فى ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمواطنة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، إن مصر حرصت على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعيات كورونا على المرأة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الخارجية: سنحث مجلس الأمن على المطالبة باتفاق ملزم حول سد النهضة خلال 6أشهر

أجرى وزير الخارجية سامح شكرى مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، قال فيها إنه سيحث مجلس الأمن الدولى على مطالبة مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على اتفاق ملزم فى غضون ستة أشهر بشأن قضية سد النهضة.

وقال شكرى فى مقابلته مع الوكالة الأمريكية إن 10 سنوات من المفاوضات حول السد فشلت فى ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأوضح وزير الخارجية، الموجود فى نيويورك حاليا استعدادا لجلسة مجلس الأمن الدولى اليوم الخميس، إن مصر والسودان دعتا إلى اجتماع لمجلس الأمن فى ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين من سد النهضة الإثيوبى، مشيرا إلى قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد، والذى قال إنه ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

البنك المركزى: 26 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهر

أعلن البنك المركزى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال فترة الشهور العشر (يوليو/أبريل من السنة المالية 2020/2021)، ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار (مقابل نحو 23.4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

كما أظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال شهر أبريل 2021 بمعدل سنوي بلغ 34.0% لتسجل نحو 2.5 مليار دولار (مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر أبريل 2020).

الحكومة: التعامل مع 103 آلاف شكوى واستغاثة للمواطنين يونيو الماضى

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بشهر يونيو الماضى، فى حل مشكلات المواطنين، والتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، بهذا الشأن.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة قامت بتلقي ورصد (103) آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو 2021، وتعاملت معها بالتنسيق مع الجهات المعنية في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء على تيسير سبل تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، والتفاعل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنه تم الانتهاء من مراجعة (98) ألف شكوى وطلب، وتوجيه (78) ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ (20) ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وأنه جار استكمال فحص (5) آلاف شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها، مضيفاً أن نصيب الوزارات بلغ 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما بلغ نصيب المحافظات 24%، والجامعات 2%، وباقي الجهات الأخرى 7%.

المالية: الضرائب والرسوم المطبقة على السيارات كما هى دون زيادات جديدة

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء صحة ما يتم تداوله من منشور يزعم فرض وزارة المالية رسوماً جديدة على السيارات.

وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على السيارات، وأن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة، مُشددةً على أن الضرائب والرسوم المطبقة على السيارات بكافة فئاتها كما هي دون أي زيادات جديدة، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

وفي سياق متصل، يتم إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الجمركية بموجب التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 وتعديلاته، مع تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين (بنزين/ كهرباء) هايبرد، وذلك حتى 1600سم3 لتخضع لضريبة جمركية 30%، مع إخضاع السيارات الهايبرد التي تتجاوز سعتها اللترية 1600سم3، إلى ضريبة جمركية 100%، هذا فضلاً عن منح الإعفاء من الضريبة الجمركية لكافة السيارات الواردة في إطار الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر، والتي منها (دول الاتحاد الأوروبي- دول اتفاقية أغادير- دولة تركيا وغيرها).

الكهرباء: مد تلقى طلبات العدادات الكودية حتى 31 يوليو للتماشى مع "قانون التصالح"

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تقرر مد موعد تلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه حتى 31 يوليو الحالي للتماشي مع سياسة الدولة بالنسبة لقانون التصالح مع المحليات.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن من بين أسباب مد فترة تلقى الطلبات هو رغبة العديد من المواطنين فى استكمال أوراقهم لتقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية تم مد فترة تلقى الطلبات.

وقال شاكر إن كل من تقدم بطلب للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية سيتم تركيب العداد له، لافتا إلى أن الفرصة مازالت متاحة أمام المخالفين حتى نهاية اليوم ولن يسمح بتلقى طلبات جديده بعد انتهاء المدة.

ويرى شاكر، أن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، موكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر اليوم وعيار 21 يسجل 788 جنيها

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تحرك محدود بقيمة جنيهين فقط، ليصعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الي مستويات 788 جنيها للجرام، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار تغيرات أخري الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر، عيار 18 سجل 675 جنيها، عيار 21 سجل 788 جنيها، عيار 24 سجل 900.75 جنيه، الجنيه الذهب 6304 جنيهات، اونصة الذهب 1808 دولار.

وتشهد الأسواق اليوم الخميس 8 يوليو 2021 أحداث عدة منها إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزى الأوروبى وإعانات البطالة الأمريكية ومخزونات النفط الخام الأمريكية واجتماعات مجموعة الـ 20.