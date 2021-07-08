أخبار اقتصاد اليوم.. تفاصيل صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة لشهر يوليو

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الخميس 8 – 7 – 2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات اليوم السابع على مدار وكان من بينها اعلان وزارة المالية عن تفاصيل صرف مرتبات شهر يوليو لموظفى الدولى

تفاصيل صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة لشهر يوليو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافى، للعاملين بالدولة، مع مرتبات الشهر الجارى بدءًا من 12 يوليو 2021، حيث تقرر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالى الجديد.

وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

التخطيط: المؤسسة الإسلامية قدمت 700 مليون دولار للهيئة العامة للبترول



قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعدد من الانشطة المكثفة لتفعيل دور مصر فى مجموعة المؤسسات التابعة للبنك ومناقشة آليات دعم روابط التعاون بين مصر ومجموعة البنك، وذلك فى إطار دورها كمحافظ لمصر لدى مجموعة البنك الأسلامى للتنمية.

وخلال عدة لقاءات استعرضت الدكتورة هالة السعيد التجربة التنموية لمصر وتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وكذلك الاصلاحات الهيكلية ومجموعة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، ودور صندوق مصر السيادى فى تمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وبدأت هذه اللقاءات بلقاء المهندس هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة.

الإسكان: دعم منظومة الصرف الصحي بالقاهرة بـ7 مليارات جنيه لتحسين مستوى الخدمة



أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تدعيم منظومة الصرف الصحي بالقاهرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية ومشروعات الإحلال والتجديد بقيمة بلغت نحو 7 مليارات جنية خلال 7 سنوات في الفترة من عام 2014 منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وحتى عام 2021، لافتاً إلى أن المشروعات تم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 4 مليارات جنيه، و3 مليارات جنيه من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وزير الاتصالات يعلن عن 4 خدمات للأحوال المدنية عبر منصة مصر الرقمية



أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق 4 خدمات جديدة على منصة مصر الرقمية خاصة بخدمات الأحوال المدنية وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تشهد مصر طفرة غير مسبوقة فى التحول الرقمى.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الخدمات الجديدة هى: بدل تالف بطاقة الرقم القومى، بدل فاقد بطاقة الرقم القومى، إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقا، إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا.

كان الوزير قد أعلن إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية مع إتاحتها من منافذ أخرى وهى مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

وسجل ما يزيد عن 2 مليون مواطن بياناتهم على منصة مصر الرقمية بنجاح منذ إطلاقها تجريبيا في أغسطس 2020.

مذكرة تفاهم بين "القابضة للغازات" وشركة الكهرباء و"إينى" لإنتاج الهيدروجين



شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحضور اليساندرو بوليتى الرئيس التنفيذي لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة إينى الإيطالية التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة إينى الإيطالية للتعاون فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والازرق وتقييم الجدوى الفنية والتجارية لمشروعات إنتاجه المستهدفة في مصر ، والذى يأتي في اطار توجه الدولة المصرية لدخول هذا المجال بقوة من خلال مشروعات جديدة وفق استراتيجيتها الهادفة لتنويع مصادر انتاج الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية و اتاحة مصادر طاقة نظيفة متعددة .

وقع البروتوكول الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وماركو روتوندي مدير عام شركة ايوك مصر " إينى ".

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.781 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 10184 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 12541 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 3952 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2319 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3253 نقطة.

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر اليوم وعيار 21 يسجل 788 جنيها



سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تحرك محدود بقيمة جنيهين فقط، ليصعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الي مستويات 788 جنيها للجرام، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار تغيرات أخري الساعات القادمة.





أسعار الذهب اليوم فى مصر:



عيار 18 سجل 675 جنيها.

عيار 21 سجل 788 جنيها.

عيار 24 سجل 900.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

اونصة الذهب 1808 دولار.