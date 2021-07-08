أبو الغيط: أمن البيانات شهد مؤخراً تطورات هامة على الصعيد الدولى

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه يتوقع أن تشكل مدينة العلمين الجديدة مستقبلا لمصر الحديثة ، واصفاً العلمين الجديدة بالنموذج الراقي المتميز للمدن التى ستحمل واجهتنا الى المستقبل.

جاء هذا خلال الكلمة التى ألقاها أمام اجتماع الدورة الـ(51) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بمدينة العلمين الجديدة بحضور الأمناء العامين المساعدين لجامعة الدول العربية ورؤساء الأمناء العامين للأتحادات العربية النوعية المتخصصة أعضاء الملتقى .

وأضاف أبو الغيط، شاهدت اليوم منجزا حديثا بمعنى الكلمة ، يواكب التطورات التكنولوجية في العالم المعاصر علي نحو يضيف بالتأكيد لانجازات هذا الصرح ، بدولة حديثة وحكومة قادرة .

وقال أحمد أبو الغيط في حديثه إلى الارتباط الوثيق بين موضوعي التحول الرقمي وأمن البيانات، وأضاف في هذا الصدد بأن موضوع أمن البيانات شهد مؤخراً تطورات هامة على الصعيد الدولي، داعياً إلى التعاون وتكاتف الجهود على المستوى العربي للدفاع على المصالح العربية.

وقال التقيت اليوم بمجموعة من كلية الذكاء الاصطناعي، ووجدت الوعى والفهم والتحضر و كل ما نسعي إليه في الوطن العربي موجود في هذا الجيل الجديد .

وأكد أن موضوع الدورة الحالية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك يتناول الاتجاهات الحديثة في الذكاء الاصطناعي ومستقبلها في المنطقة العربية ، وقال نعيش عصراً تشكل فيه البيانات والمعلومات مورداً اساسيا من موارد النمو الاقتصادي .

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن البيانات والمعلومات هى بترول هذا العصر كما يقولون معرباً عن أمله في خروج الاجتماعات بتوصيات من شأنها الوصول إلي رؤى ومقترحات بخصوص موضوع الدورة ٥١ للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك.