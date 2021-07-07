هيفاء أبو غزالة: المرأة المصرية تستحق ما تشهده من إنجازات ملموسة فى سبيل تمكينها

جاء ذلك خلال الحدث الجانبي الوزاري التفاعلي حول" التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد" والذي عقد على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسه الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى و هيلين مارى لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة بوركينا فاسو ورئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري، والدكتورة تابيوا نياسولوا رئيسة سياسات النوع الاجتماعي والتنمية بالاتحاد الافريقي ، والدكتورة جيلان المسيرى نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.

كما شارك في الفعالية الوزراء والوزيرات ورؤساء الوفود وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية.

وأشارت السفيرة هيفاء أبوغزالة إلى أن جامعة الدول العربية دعت النساء العربيات لتوثيق تجاربهن مع جائحة كورونا، لافتة إلى مبادرة "خديجة" التى أطلقتها الجامعة نسبة للسيدة خديجة، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتى كانت أول سيدة فى الإسلام تتاجر وكانت نموذج متميز ينبغي أن يحتذى به من قبل النساء في العالم الاسلامي.

وقد تضمن الحدث الجانبي مداخلات الوفود المشاركة في المنظمة استعرضوا خلالها جهود دولهم في العمل علي تمكين المرأة والنهوض ومواجهة تداعيات جائحة كورونا على المرأة.

يذكر أن مصر تستضيف اجتماعات الدورة الثامنه للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة خلال الفترة من 6-8 يوليو الحالي، بحضور لفيف من الوزراء والوزيرات ورؤساء الوفود وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والاجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية .