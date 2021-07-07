كل ما تريد معرفته عن منصة الأمم المتحدة

كتبت أسماء أمين

الأمم المتحدة هي منظمة دولية انشئت في عام 1945، وتتكون حتى الآن من 193 دولة عضو. وتسترشد الأمم المتحدة في مهمتها وعملها بالأهداف والمقاصد الواردة في ميثاق تأسيسها

ويقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قلب منظومة الأمم المتحدة للنهوض بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إنها المنصة المركزية لتعزيز النقاش والتفكير المبتكر ، وتكوين توافق في الآراء حول سبل المضي قدمًا ، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليًا. كما أنها مسؤولة عن متابعة المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة.

أنشأ ميثاق الأمم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1945 باعتباره أحد الأجهزة الرئيسية الست للأمم المتحدة.

عززت الإصلاحات التي تمت خلال العقد الماضي ، الدور القيادي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تحديد التحديات الناشئة ، وتشجيع الابتكار ، وتحقيق التكامل المتوازن بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. المجلس الاقتصادي والاجتماعي مكلف بإيلاء اهتمام خاص للمتابعة المنسقة للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة.



الشراكة مع بقية العالم بناءً على دوره التنسيقي داخل منظومة الأمم المتحدة ، يعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوابة لشراكة الأمم المتحدة ومشاركة بقية العالم. إنه يوفر نقطة التقاء عالمية فريدة للحوارات المثمرة بين صانعي السياسات والبرلمانيين والأكاديميين والمؤسسات والشركات والشباب وأكثر من 3200 غير حكومية مسجلة



تسليط الضوء على القضايا العالمية

كل عام ، يبني المجلس الاقتصادي والاجتماعي عمله حول موضوع سنوي ذي أهمية عالمية للتنمية المستدامة. وهذا يضمن اهتمامًا مركّزًا بين مجموعة شركاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعبر منظومة الأمم المتحدة الإنمائية.

من خلال التأكيد على الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المشتركة ، يشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاتفاق على سياسات وإجراءات متماسكة تجعل الروابط الأساسية عبر الثلاثة

وقد نجحت وزوارة التخطيط في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتمثلت المشروعات المدرجة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد ٢٠٣٠، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.