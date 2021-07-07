فلسطين ترفض الصمت الدولى تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

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عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء عن رفضها للصمت الدولي تجاه انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية- عن الوزارة قولها- إن هذه المواقف تعكس عدم جدية تلك الدول في احترام وتنفيذ ما تعلنه، وعدم التزامها بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفسلطيني المستمرة.

وتابعت أن أشكال الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينين ومقدساتهم تتعدد، من جريمة تهجير المواطنين والإعدامات الميدانية، كذلك استمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس التقسيم الزماني.