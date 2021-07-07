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رئيس مجلس النواب الليبى يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل

الأربعاء، 07 يوليه 2021 05:58 م
رئيس مجلس النواب الليبى يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل رئيس البرلمان الليبى يلتقى المبعوث الأممى لدى ليبيا
كتب : أحمد جمعة

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بحث رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة، اليوم الأربعاء، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، تطورات العملية السياسية في ليبيا.

رئيس البرلمان الليبى يلتقى المبعوث الأممى لدى ليبيا
رئيس البرلمان الليبى يلتقى المبعوث الأممى لدى ليبيا

وأكد رئيس البرلمان الليبى خلال اللقاء على شروع المجلس في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده، مؤكدا للمبعوث الأممي على وفاء مجلس النواب بتعهداته، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية، كما أكد والمبعوث الأممي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم.

المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى يلتقى المبعوث الأممى لدى ليبيا
المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى يلتقى المبعوث الأممى لدى ليبيا

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