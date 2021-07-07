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حكومة دبى: حريق ناجم عن انفجار حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي.. صور

الأربعاء، 07 يوليه 2021 10:40 م
حكومة دبى: حريق ناجم عن انفجار حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي.. صور حريق فى دبى
كتب محمد تهامى زكى

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أكد المكتب الإعلامى لحكومة دبى، أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أى إصابات بسبب الحريق فى ميناء جبل على.

 

وأوضح المكتب الإعلامى، أن فرق الدفاع المدنى فى دبى تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل على.

 

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لقطات مصورة تظهر لحظات الانفجار الأولى وارتفاع ألسنة النيران فى سماء المدينة.

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ميناء جبل على

 

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