تعرف على خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة

كتبت أسماء أمين

وفرت الحكومة 62 مركزا تكنولوجيا متنقلا تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين، لتقليل تكدس المواطنين فى أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم فى سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى.

بحيث تقوم سيارات تنقل الخدمات الحكومية إلى مقر إقامة المواطنين في أماكن تواجدهم في وقت قياسي وذلك لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.وتؤدي مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة ما يزيد عن 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.وتشمل تلك الخدمات المقدمة ما يلي

1- طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.

-2 طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى

3-استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.

4-تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل.

5-طلب قيد اتحاد شاغلين

-6 صورة طبق الأصل من قرار هدم.-

7-طلب تجديد رخصة مصعد

-8 طلب رخصة تشغيل مصعد.

-9 طلب تصالح على مخالفة.

10-كل خدمات السدادات من دفع إيجار، وأقساط

.-11 تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات

12-الاطلاع على التراخيص السابقة.

-13 الاستعلام عن موقف الرخصة.

14-الاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة.

-15طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة.

-16طلب معاينة.