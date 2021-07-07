اليوم السابع
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الأربعاء، 07 يوليه 2021 02:44 م
أكرم القصاص
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اليمن: سنحتفل قريبا بنصر يمنى عربى على الحوثيين

الأربعاء، 07 يوليه 2021 02:17 م
اليمن: سنحتفل قريبا بنصر يمنى عربى على الحوثيين الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، أن القوات المسلحة اليمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، تواصل استكمال تحرير كافة الأراضي من الحوثيين، مشيرًا إلى أن النصر سيتحقق في القريب العاجل.

وقال بن عزيز في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للجيش اليمني، اليوم الأربعاء، "سنحتفل قريبًا بنصر يمني عربي أصيل على الحوثيين في العاصمة صنعاء"، مضيفًا أن قوات الجيش في كافة القطاعات والمحاور تحقق نجاحات كبيرة.

ولفت لما يتحقق من انتصارات كبيرة ضد الحوثيين في محافظات الجوف ومارب والبيضاء، موضحًا أن الشعب اليمني بات أكثر وعيًا بأنهم لا هدف لهم سوى تدمير اليمن وقتل اليمنيين، وأن الشعب اليمني بأكمله سيثور ضدهم.

 


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الحوثيين

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الجيش اليمنى

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