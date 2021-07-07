اليمن: سنحتفل قريبا بنصر يمنى عربى على الحوثيين

وقال بن عزيز في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للجيش اليمني، اليوم الأربعاء، "سنحتفل قريبًا بنصر يمني عربي أصيل على الحوثيين في العاصمة صنعاء"، مضيفًا أن قوات الجيش في كافة القطاعات والمحاور تحقق نجاحات كبيرة.

ولفت لما يتحقق من انتصارات كبيرة ضد الحوثيين في محافظات الجوف ومارب والبيضاء، موضحًا أن الشعب اليمني بات أكثر وعيًا بأنهم لا هدف لهم سوى تدمير اليمن وقتل اليمنيين، وأن الشعب اليمني بأكمله سيثور ضدهم.