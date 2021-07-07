الحكومة تستعد لإطلاق حملة ترويجية للسياحة لمدة 3 سنوات

كتبت إيمان على

تستعد الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، للترويج لحملة دولية للسياحة المصرية وذلك للعمل على زيادة عدد السائحين الوافدين لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة.

واستعرض وزير السياحة والآثار، في اجتماع خلال الأيام الماضية، ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر، ونرصد أبرز المعلومات عنها:

- سيتم إطلاقها كحملة ترويجية دولية لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية العام الجاري.

- استغرق إعداد الاستراتيجية حوالى 6 أشهر لتتكون من أكثر من 700 صفحة موزعة على 7 أجزاء لمناقشتها.

- تمت دراسة الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة.

- تم عمل استمارات استبيان بقياس مستوى رضاء السائحين وتوصياتهم ونقاط الضعف التي يجب معالجتها.

- شملت مرحلة إعداد الدراسة عقد لقاءات مع أكثر من 50 وزيرا ومسئولا حكوميا فى مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسئولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.

- يستهدف إعادة إبراز مصر كواجهة سياحية عصرية تستحق الزيارة والتمتع بمقاصدها طوال السنة.

- التعريف بالمقاصد السياحية من جميع أنحاء العالم وتمتعها من تجربة سياحية فريدة.

- يجرى العمل لنشر محتوى دعائى جديد يشمل فيلما قصيرا ومحتوى دعائيا مصورا.