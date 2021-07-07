ارتفاع الرطوبة غدا وطقس حار بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 36 درجة وأسوان 43

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس ، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس
: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
ارتفاع الرطوبة غدا وطقس حار بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 36 درجة وأسوان 43الأربعاء، 07 يوليه 2021 01:17 م
حالة الطقس
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