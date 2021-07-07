أخبار مصر.. السفينة "إيفرجيفين" تغادر قناة السويس بعد نجاح التسوية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها مغادرة السفينة "إيفرجيفين" قناة السويس بعد نجاح التسوية، ونفى الحكومة إجراء تعديلات فى جدول امتحانات الثانوية العامة، واغتيال رئيس هايتى برصاص.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مالك ايفرجيفن: بفضل مساعدة وخبرة قناة السويس تم تعويم السفينة بأمان

قال السيد هيجاكي، رئيس الشركة المالكة للسفينة الجانحة ايفرجيفن، إنه بفضل المساعدة الناجزة والخبرة التي تتمتع بها قناة السويس تم تعويم السفينة بأمان في غضون 7 أيام.

السفينة "إيفرجيفين" تغادر قناة السويس بعد نجاح التسوية.. تليفزيون "اليوم السابع" يرصد لحظات مغادرة السفينة للمجرى الملاحى فى طريقها لميناء روتردام بعد 107 أيام من الجنوح.. ومؤتمر صحفى عالمى لعرض تفاصيل التسوية

شهدت قناة السويس، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ 107 أيام من الجنوح، مغادرة السفينة البنمية "إيفرجيفن" لمجرى قناة السويس الملاحى فى طريقها إلى ميناء روتردام، حيث أنهت هيئة قناة السويس، إجراءات مغادرة السفينة البنمية "إيفرجيفن"، والتى كان متحفظ عليها بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحى للقناة، بالقرب من مدينة فايد بالإسماعيلية، استعدادًا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا.

شيخ الأزهر: مساندة القيادة المصرية واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون

جدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعمه للحقوق المائية لمصر والسودان، ومطالبته المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي بتحمل مسئولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادعاء البعض ملكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين، مؤكداً أن مساندة القيادة المصرية في مساعيها واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون.

الحكومة تنفى إجراء تعديلات فى جدول امتحانات الثانوية العامة

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إجراء تعديلات فى جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجراء تعديلات فى جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات في جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة.

4 سيناريوهات فى أمر التحفظ على أموال حسن راتب فى "الآثار الكبرى".. تعديل القرار بعد التظلم منه.. تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها.. تعديل نطاق المنع وإجراءات تنفيذه.. وصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، أمس ، عدة قرارات بشأن قضية "الآثار الكبرى"، إذ قررت تأجيل نظر قرار أمر التحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال حسن راتب السائلة والمنقولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت، لجلسة 3 أغسطس للإعلان.

بطل معركة البرث.. أحمد منسى مع زوجته وأطفاله فى لحظات أسرية بذكرى استشهاده

ارتبط اسم الشهيد البطل أحمد منسي، بطل معركة كمين البرث فى سيناء ضد الجماعات الإرهابية، بعقول ووجدان المصريين بعد البطولات التي حققها مع مجموعته في حفظ الحدود المصرية من هجمات الإرهابيين، وكل عام مع حلول ذكرى معركة البرث التي حدثت في مثل هذا اليوم 7 يوليو عام 2017، تعود إلى الأذهان واحدة من أكبر العمليات التي تصدت لعنف الإرهاب وأفشلت مخططاته في شمال سيناء.

تدشين قلاع صناعية جديدة للغزل والنسيج بتكلفة 22 مليار جنيه.. تنفيذ 90%‎ من إنشاءات أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة.. تنفيذ 3 مجمعات فى كفر الدوار ودمياط.. زيادة إنتاج المحالج لـ 4 ملايين قنطار قطن سنويًا

تواصل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، العمل لتدشين عدد من القلاع الصناعية الجديدة ضمن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والملابس التى تبلغ تكلفتها ما يزيد عن 22 مليار جنيه.

اغتيال رئيس هايتى برصاص مجهولين فى مقر إقامته

أعلنت حكومة هايتى أن رئيس الجمهورية جوفينيل مويس اغتيل الليلة الماضية جراء هجوم مسلح على مقر إقامته، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

غرامة 10 آلاف لطبيب بيطرى تحرش بالفنانة زينب غريب بطلة 100 وش وصورها من الخلف

قضت محكمة جنح قصر النيل، بتغريم طبيب بيطري 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحرش بالفنانة زينب غريب وتصويرها من الخلف بهاتفه.

لجنة لبيب فى 45 يوما.. تجديد عقود 3 لاعبين فى القدم وبطولات يد وسلة واستقرار إدارى

يشهد اليوم مرور 45 يوما على تعيين اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب، والتى جاءت خلفا للجنة اللواء عماد عبد العزيز، وتم تعيين اللجنة الحالية يوم 22 مايو الماضى، وشهدت تلك الفترة العديد من الخطوات والقرارات المهمة والتى ساهمت بكل قوة فى فرض مزيد من الاستقرار داخل نادي الزمالك.

صحيفة تركية تزعم: مصطفى محمد رفض المشاركة مع الفراعنة فى أولمبياد طوكيو

فجرت تقارير صحفية تركية اليوم الأربعاء مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدت أن الدولى المصري مصطفي محمد مهاجم جالاتا سراي التركى هو من رفض المشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي المصري.