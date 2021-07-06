توقعات أسعار الذهب خلال يوليو 2021.. المعدن النفيس يرتفع أم ينخفض "فيديو"

توقعات أسعار الذهب خلال شهر يوليو 2021 تشير إلى تقلبات كبيرة فى أسواق المعادن الثمينة وكذلك العملات، وناقش برنامج أسواق، الذى يقدمه الزميل إسلام سعيد، توقعات أسعار الذهب خلال هذا الشهر، وما يمكن أن نشهده من تغيرات سعرية.
وتطرق البرنامج إلى التغيرات التى يمكن أن يشهدها السوق حتي نهاية الشهر الجارى، سواء بالنسبة للسوق العالمي أو السوق المحلي، والعوامل التي يمكن أن تكون مؤثرة على المعدن النفيس.
ومن المتوقع أن يكون أقصى سعر مسجل للذهب هذا الشهر 1830 دولارا على المستوى العالمى ما لم نشهد أية طوارئ في السوق، ومن المتوقع أن يكون أدنى سعر 1750 دولارا للأونصة.
بالنسبة للسوق المحلى من المتوقع أن يكون أقصى سعر الذهب 815 جنيها للجرام وأدنى سعر 760 جنيها للجرام وهنا السعر مرتبط بحركة السوق العالمي.
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