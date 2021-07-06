الرئيسية أخبار عاجلة الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة الثلاثاء، 06 يوليه 2021 10:38 م المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس قضايا الدولة كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 269 لسنة 2021 بتعيين المستشار حسين مصطفى فتحى، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة اعتبارًا من 1-7-2021. نشر القرار فى الجريدة الرسمية. السيسي الجريدة الرسمية قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة حسين مصطفى فتحى المستشار حسين مصطفى فتحى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يصدق على الموازنة العامة للدولة بإجمالى 2.5 تريليون جنيه.. 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. و1.3 تريليون إجمالى الإيرادات.. 1.5% فائض أولى.. و5.4% معدل النمو.. وخفض نسبة العجز الكلى إلى 6.7% الأحد، 04 يوليه 2021 03:58 م الرئيس السيسي يصدق على قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21-22 الأحد، 04 يوليه 2021 03:32 م الرئيس السيسى يقيم مأدبة غداء للمشاركين فى افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية.. ويؤكد: نتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن لا تكون على حساب الآخرين.. ولا يجوز أن يستمر التفاوض حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.. فيديو الأحد، 04 يوليه 2021 12:09 ص الرئيس السيسى: لا يجوز أن يستمر التفاوض حول سد النهضة إلى ما لا نهاية السبت، 03 يوليه 2021 11:52 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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