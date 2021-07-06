الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 269 لسنة 2021 بتعيين المستشار حسين مصطفى فتحى، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة اعتبارًا من 1-7-2021.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.