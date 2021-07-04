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موعد عيد الأضحى 2021 .. فلكيا وقفة عرفات يوم الاثنين والعيد الثلاثاء 20 يوليو

الأحد، 04 يوليه 2021 12:00 ص
موعد عيد الأضحى 2021 .. فلكيا وقفة عرفات يوم الاثنين والعيد الثلاثاء 20 يوليو وقفة عرفات.. ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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كشفت الحسابات الفلكية، موعد عيد الأضحى 2021 ، مشيرة إلى أن هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 10 يوليو ( اليوم التالى ليوم الرؤية )، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 من ذى القعدة 1442هجريا الموافق 9 يوليو (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية .
 
ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ 16 دقيقة، وفى القاهرة بـ 11 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم، بمدد تتراوح بين ( 10-15 دقيقة)، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين ( 4 - 35 دقيقة) 
 
وبذلك يكون يوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذى القعدة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد 11 يوليو، وتكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو .
 
 
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.
 
 

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