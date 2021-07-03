4 مشروعات لتوفير بيانات عن المناطق البترولية الواعدة.. تعرف عليهم

كتبت - مروة الغول

تهدف مشروعات المسح السيزمى الإقليمى لتوفير بيانات عن المناطق البترولية الواعدة للمساهمة في جذب الشركات العالمية للإستثمار، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بمشروعات المسح السيزمي، وكانت كالتالي ..

1-تنفيذ مشروع تجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر.

2- تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط فى سبتمبر2018 .

3- - البدء فى إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس .

4- تنفذ شركة جنوب الوادي القابضة للبترول مشروعاً يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بجنوب مصر.