وأوضح الهدمي - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت - أن هناك 3 أبعاد يجب الوقوف عندها وهي؛ البعد لشراء الزمن في محاكم الاحتلال المنحازة لهم، والدولي والقوانين الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة، وكل ما يجري من جرائم تعتبر انتهاكا للقوانين والشرائع الدولية، وأخيرا البعد المتمثل بالصمود الأسطوري للمقدسيين، وتعزيزه للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم.