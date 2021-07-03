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حذر وزير شؤون القدس فادى الهدمى، من مواصلة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهجير المقدسيين في القدس المحتلة، من خلال سياسة الهدم خاصة في أحياء بطن الهوى، والبستان، والشيخ جراح، ومنحه الحماية والغطاء للمستوطنين الذين ينفذون العربدة في كل أحياء المدينة، وزرع البؤر الاستيطانية في كافة الأحياء، بهدف إفراغ المدينة وتهجير المواطنين.

وأوضح الهدمي - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت - أن هناك 3 أبعاد يجب الوقوف عندها وهي؛ البعد لشراء الزمن في محاكم الاحتلال المنحازة لهم، والدولي والقوانين الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة، وكل ما يجري من جرائم تعتبر انتهاكا للقوانين والشرائع الدولية، وأخيرا البعد المتمثل بالصمود الأسطوري للمقدسيين، وتعزيزه للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم.

يذكرأن ،أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على جبل صبيح فى بلدة بيتا، جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل، قوله"إن خمسة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أحدهم بالرأس، والعشرات بالاختناق، كما تم استهداف مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة غاز، خلال المواجهات في جبل صبيح.



وشارك مئات المواطنين بمسيرة حاشدة باتجاه البؤرة الاستيطانية المقابلة على جبل صبيح، عقب أداء صلاة الجمعة بمنطقة المنتزه القريبة من الجبل، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة.