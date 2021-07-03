وذكر عناد - وفقا لوكالة الأنباء الوطنية العراقية اليوم /السبت/ - بوعود إيطالية تتعلّق بتدريب القوات العراقية وتقديم الاستشارة لها ، لافتا إلى قيام الحكومة العراقية بالإطلاع على الصناعات العسكرية الإيطالية وإمكانية الاستفادة منها في تعظيم قدرات الجيش العراقي.



وأشار إلى أنه بحث مع نظيره الإيطالي لورينزو غويريني، العلاقات الثنائية، وجميع الجوانب التي تربط العراق مع إيطاليا، وكيفية مساعدة العراق من خلال بعثة الناتو ، موضحا أن هناك ارتباطات ثنائية باقية منذ النظام السابق، تم التفاهم بشأنها، منها (ارتباطات متعلقة بقطع بحرية).



ولفت إلى التنظيم لزيارة أخرى سيقوم بها، من أجل حل مشاكل عالقة بين العراق وإيطاليا منذ عام 2003 في طريقها للحلّ، بحسب تعبيره.



يذكر ان وزير الدفاع زار العاصمة الإيطالية روما، ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي وصل إلى روما، الخميس.



وإيطاليا هي أحد أعضاء التحالف الدولي لمحاربة داعش، وعضو في بعثة الناتو في العراق، وكان لها دور في تقديم الدعم للجيش والقوات الامنية العراقية وتدريبه ابان الحرب على تنظيم داعش.