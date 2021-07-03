وزير الداخلية السعودى: نقل المخالفين والتستر عليهم تجاوز لأمن المملكة

إيمان حنا

قال الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودى، إن نقل مخالفى أمن الحدود وإيواءَهم أو التستر عليهم يصنف ضمن الجرائم الكبرى؛ لما فيه تجاوز على الأنظمة فى المملكة.

وكتب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر" اليوم السبت: "يعد نقل مخالفى أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم، تجاوزًا على الأنظمة فى المملكة، وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى. سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أى أمر يمس أمن المملكة".

جاءت تصريحات الوزير هلى خلفية الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التى تمت فى مناطق المملكة كافة؛ والتى أسفرت عن عدة نتائج منها، أن إجمالى المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة فى مناطق المملكة كافة بلغ 19812 مخالفًا، منهم 8570 مخالفًا لنظام الإقامة، و10295 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و947 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالى من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 224 شخصًا، كما تم ضبط 47 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وعدد المتورطين فى نقل وإيواء مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم والذين تم ضبطهم 5 أشخاص، وعدد من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة يبلغ 66648 وافدًا مخالفًا، منهم 57946 رجلًا، و8702 امرأة.

و تمت إحالة 36454 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 14863 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 16294 مخالفًا.