هندى يقتل أبنائه بالآيس كريم نكاية فى زوجته.. اعرف القصة

إيمان حنا

اتهم رجل فى مومباى بالهند بخلط سم الفئران مع المثلجات (الآيس كريم)، وتقديمها بعد ذلك لأطفاله، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة اثنين بمرض خطير، وفقًا لصحيفة «إندبندنت».



تقول الشرطة فى الهند أن على نوشاد أنصارى، البالغ من العمر 27 عامًا، تشاجر مع زوجته، فى 25 يونيو الماضى، واصطحب أطفالهما الثلاثة لتناول الآيس كريم، ثم سممهم بهدف إثارة غيظها، وتوفى نجل الزوجين البالغ من العمر ستة أعوام فى مستشفى سيون الذى تديره الحكومة بضاحية مانكورد فى مومباي.



وسجلت الشرطة تهمتين لمحاولة قتل وتهمة قتل واضحة بحق أنصاري. وذكرت تقارير محلية أنه كان يعمل بأجر يومى، ويعيش فى ساتى ناجار فى منخورد.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن زوجة أنصارى، بيجوم، كذبت على الأطباء فى البداية لمحاولة حماية زوجها. أخبرت الضباط فى البداية أن أطفالها تناولوا السم عن طريق الخطأ. لكنها اتهمت عندما مات ابنها البالغ من العمر ستة أعوام - زوجها بتسميم الأطفال عمدًا.





وقالت بيجوم، فى بيانها للشرطة، أن الزوجين غالبًا ما يتشاجران بشأن المسائل المالية. فى 25 يونيو، بعد شجار آخر مع زوجها، غادرت البيت وذهبت إلى منزل أختها.



فى غضون ذلك، قالت الشرطة لوسائل الإعلام أن أنصارى اصطحب أطفاله الثلاثة لتناول الآيس كريم. بدأوا يشكون من آلام المعدة فى المنزل.



وقالت الشرطة أن بيجوم عادت إلى المنزل بحلول ذلك الوقت وأخذت الأطفال إلى مستشفى سيون لتلقى العلاج.