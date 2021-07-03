هل تعانى من نقص البوتاسيوم؟.. الأعراض تشمل تشنجات العضلات وارتفاع ضغط الدم

كتبت فاطمة خليل

البوتاسيوم هو أحد المعادن التي يحتاجها جسمك له العديد من الأدوار في جسمك، فهو يساعد فى عمل خلايا الجسم، إلى جانب معادن أخرى مثل الصوديوم والكلوريد والكالسيوم والمغنيسيوم، ويساعد أيضاً في تنظيم ضغط الدم، ويؤثر على الترطيب ووظيفة العضلات، فى هذا التقرير نتعرف على أهمية البوتاسيوم لصحة الجسم وأعراض نقص البوتاسيوم، وفقاً لموقع " healthshots".

لماذا البوتاسيوم مهم لأجسامنا؟

البوتاسيوم معدن أساسي يساعد في تنظيم تقلص العضلات، ويحافظ على وظيفة الأعصاب الصحية، وينظم توازن السوائل، ويعزز نظام القلب والأوعية الدموية الصحي وإذا كنت تتعامل مع نقص البوتاسيوم ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم وحصى الكلى وانخفاض معدل دوران العظام وإخراج الكالسيوم في البول وحساسية الملح.

يُعرف انخفاض البوتاسيوم طبياً باسم نقص بوتاسيوم الدم، وإذا كانت مشكلتك مؤقتة، فقد لا تشعر بأي أعراض بمجرد أن تنخفض مستويات البوتاسيوم لديك إلى ما دون مستوى معين ، هناك بعض العلامات والأعراض التي يمكن أن تظهر للإشارة إلى النقص.

أعراض نقص البوتاسيوم



1. الضعف والتعب

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم إلى الضعف والإرهاق وأحيانًا الصداع الخفيف تحتاج كل خلية في جسمك إلى الكمية المناسبة من البوتاسيوم لتعمل ونقصها قد يسبب لك الشعور بالدوار أو الإغماء أو خفة الرأس.

2. تشنجات العضلات

يلعب البوتاسيوم دورًا رئيسيًا في تقلص العضلات الملساء ونموها لذلك ، عندما تكون المستويات منخفضة، قد تعاني من تشنجات وأوجاع وتشنجات قد تواجه هذه التشنجات في أي وقت من اليوم ويمكن أن تزداد أثناء ممارسة الرياضة.

3. الإمساك

نقص البوتاسيوم يمكن أن يؤثر انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم على وظيفة الأمعاء ، مما يؤدي إلى الإمساك والانتفاخ والتشنج.

4. ارتفاع ضغط الدم

نظرًا لأن البوتاسيوم يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على ضغط الدم، فقد تواجه نوبات من ارتفاع ضغط الدم بدون وجود كمية كافية من البوتاسيوم في الجسم، يمكن أن تنقبض جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم يحتاج جسمنا إلى البوتاسيوم ، لأنه يساعد على استرخاء الأوعية الدموية.

5. مشاكل في التنفس

يمكن أن يؤدي نقص بوتاسيوم الدم الشديد أيضًا إلى مشاكل في التنفس، حيث ينظم البوتاسيوم تقلص جميع العضلات، بما في ذلك عضلات القلب، ويمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة جدًا من البوتاسيوم إلى عدم انتظام ضربات القلب أو مشاكل في التنفس.