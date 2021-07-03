نصائح لمكافحة الحمى عند الأطفال.. الأعراض وطرق العلاج

كتب - محمود جلال

يمكن أن تحدث الحمى عند الأطفال بسبب عوامل مختلفة مثل التسنين أو التطعيمات أو أشياء أكثر خطورة مثل العدوى، والحمى عادة ما تكون مؤشرا على حالات أو عدوى لا يزال من الممكن علاجها في المنزل، ولكن قبل إعطاء أي دواء يجب أن تفهمى سبب حمى طفلك، فى التقرير التالى نرصدالأعراض المختلفة للحمى عند الأطفال وكيفية علاجها، بحسب موقع "only my health".

أعراض الحمى لدى الأطفال

- تغيرات فى المزاج.

- التعرق.

- احمرار الخدين.



الحمى عند الأطفال

قد تكون الحمى أحيانًا مؤشرًا على وجود عدوى محتملة أو مرض أساسى مثل حمى الضنك، احترسى من الأعراض غير العادية مثل:

- التقيؤ.

- الإسهال.

- الطفح الجلدي.



الحمى عند الأطفال

- علامات الجفاف.

- الحمى المستمرة.

نصائح للتعامل مع حمى طفلك

-ينصح بإعطاء طفلك الأدوية الموثوقة المصنوعة خصيصًا للأطفال المصابين بالحمى.

- حافظى على رطوبة طفلك دائمًا.

- يجب إطعام طفلك وجبات صحية.

- اختارى لطفلك الملابس الخفيفة للحصول على أقصى قدر من الراحة.



الحمى عند الأطفال

- تأكدى من حصوله على قسط كاف من النوم.

- استخدمى الماء الفاتر عند الاستحمام لطفلك.

- راقبى درجة حرارة طفلك كل بضع ساعات للتحقق مما إذا كانت درجة الحرارة تنخفض.

استشيرى طبيب الأطفال فورًا فى حالة استمرار الأعراض، وتأكدى من أن طفلك يشعر بالراحة باتباع النصائح أعلاه، قد يصف طبيبك الأدوية التى تحتوى على الباراسيتامول للأطفال للمساعدة فى تقليل الحمى لدى طفلك، ومن المهم أن يكون لديك دائمًا هذه الأدوية فى مجموعة الإسعافات الأولية فى المنزل حتى تكونى دائمًا على استعداد لمواجهة ارتفاع درجة حرارة طفلك.