نائب رئيس برلمان لبنان: قادمون على أيام صعبة

إيمان حنا

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى، إيلي الفرزلى:" إننا قادمون على أيام صعبة وسينحدر البلد من سيئ إلى أسوأ إذا لم تشكل الحكومة، لأننا إزاء خطة ممنهجة للتدمير والاستثمار السياسي على هذا الركام، وبالتالي الحكومة ثم الحكومة ثم الحكومة هي السبيل الوحيد لإنقاذ البلد"، وفق موقع إم تى فى اللبنانى.

وكان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، قد دعا زعماء لبنان أمس إلى تنحية المصالح الحزبية جانبا والعمل من أجل السلم والاستقرار فى بلادهم.

وأطلق البابا مناشدته هذه فى نهاية قمة استغرقت يوماً مع زعماء مسيحيين لبنانيين فى الفاتيكان؛ لمناقشة كيف يمكن للأديان مساعدة البلاد على النهوض من أزمتها، وجدد التأكيد على رغبته فى زيارة لبنان، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" .

وأكد البابا أهمية أن يختار من هم فى السلطة أخيرا وبحزم، العمل من أجل سلام حقيقى وليس من أجل مصالحهم الخاصة، "لنضع حدا لتربُح القلة من معاناة الكثرة".

يمر لبنان بأزمة سياسية نتيجة تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب منذ أكثر من 9 أشهر على خلفية اانفجار مرفأ بيروت.