اليوم السابع
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مصر تصدر 17 شحنة غاز مسال من مصنع دمياط خلال 5 شهور

السبت، 03 يوليه 2021 06:00 ص
مصر تصدر 17 شحنة غاز مسال من مصنع دمياط خلال 5 شهور مركب غاز
كتبت - مروة الغول

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كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير نحو 17  شحنة غاز مسال من مصنع دمياط للإسالة وذلك منذ إعادة تشغيل المصنع خلال شهر فبراير الماضى وحتى الآن.

 

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،أنه يتم التجهيز لتصدير عدد من شحنات الغاز المسال الفترة القادمة.

 

 ويساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة ، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.

 

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

 

وخلال شهر مارس 2021، كان قد تم الإعلان عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس)، ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعى بدمياط التابع لشركة سيجاس، وزيادة طاقة إيجاس على الإسالة فى المصنع وإمتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول 50% من أسهم سيجاس، مع امتلاك إينى نسبة الـ50% المتبقية ومن خلال هذه الصفقة، ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة، والتى نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من UFG وSEGAS، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للغاز، من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتى قد ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.


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