قيادة الجيش اللبناني تدعو لعدم خلق أجواء تغذي الفتن وتمس بالسلم الأهلي

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أكدت قيادة الجيش اللبناني أن المؤسسة العسكرية تضع نصب عينيها المصلحة الوطنية العليا، وهمها الأول والأوحد هو الحفاظ على الأمن والاستقرار، وكل ما تقوم القيادة به يندرج في هذا الإطار، داعية إلى عدم خلق أجواء من شأنها تغذية الفتن والمس بالسلم الأهلي.

جاء ذلك في بيان رسمي اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، تنفي خلال ما تناقله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم باتصالات أجريت مع قيادة الجيش اللبناني.

واعتبر الجيش اللبناني - في بيانه - أن الهدف من هذه الأخبار إرباك الساحة اللبنانية وإحداث شرخ بين اللبنانيين، من خلال استغلال الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تعصف بلبنان.

وأضاف أن كل ما يهم قيادة الجيش اللبناني أن تؤكّد أنّ الجيش يضع نصب عينيه المصلحة الوطنية العليا، وهمّه الأول والأوحد هو الحفاظ على الأمن والاستقرار، وكل ما تقوم القيادة به يندرج في هذا الإطار.

وثمنت قيادة الجيش اللبناني عالياً الالتفاف الشعبي والسياسي مع الجيش، والذي تعبر عنه الاتصالات الداعمة التي تتلقاها المؤسسة العسكرية خصوصا لدعم المهام المتشعبة والصعبة التي يؤديها الجيش بكل حرفية وانضباط وصبر.